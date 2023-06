Programa para baratear carro popular deve contemplar também caminhões e ônibus, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã desta segunda-feira, 5, que o programa para baratear o carro popular foi reformulado e deve contemplar também caminhões e ônibus. O ministro tem reunião agendada no Palácio do Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no período da manhã, para debater a proposta da equipe econômica, como foi antecipado no domingo pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.