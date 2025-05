PENA DE ATÉ CINCO ANOS

Projeto de lei prevê multa e prisão para quem acorrentar cães e gatos

PL tem objetivo de proteger pets de sofrimento pela ausência de liberdade

Um projeto de lei prevê multa e até prisão para tutores que acorrentarem, continuarem ou manterem cães e gatos em condições inadequadas. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo e, agora, depende apenas da sanção do governador Tarcísio de Freitas. >

O depurador Rafael Saraiva (União), autor do projeto, disse que o objetivo da medida é proteger melhor os animais, evitando que eles fiquem acorrentados em postes, muros ou árvores com coleiras. O projeto proíbe coleiras presas no pescoço, enforcadores e cadeados.>