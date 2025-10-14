CRIME

Psicólogo é preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes

Segundo as investigações, o psicólogo abusava também de pacientes portadoras de necessidades especiais

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:23

Psicólogo suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes é preso Crédito: Divulgação/MP-MG

Um psicólogo foi preso preventivamente, na manhã desta terça-feira (14), por suspeita de abusar sexualmente de pacientes adolescentes em Muriaé, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A prisão ocorreu dentro da operação “Anjos da Guarda”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e Polícia Militar (PMMG). Além do mandado de prisão preventiva, foram cumpridos, em Muriaé, três mandados de busca e apreensão e um de suspensão de atividade de natureza econômica ou financeira ante o receio de sua utilização para a prática de infrações penais graves.

Segundo as apurações, que estão em andamento, o psicólogo abusava de adolescentes, inclusive aqueles portadores de necessidades especiais, valendo-se de sua atividade profissional. Durante as diligências, foram apreendidos diversos materiais e dispositivos eletrônicos, que poderão esclarecer, inclusive, eventual participação de terceiros nos fatos investigados.

Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Zona da Mata, o promotor de Justiça Breno Costa da Silva Coelho informou que, a partir do vasto material apreendido na operação desta terça-feira (14), será feita uma imediata e cuidadosa análise dos objetos, buscando informações sobre eventuais novas vítimas e outros envolvidos.

Ainda segundo o promotor, eventuais denúncias e informações relacionadas aos fatos investigados devem ser feitas imediatamente junto aos órgãos competentes, como as Promotorias de Justiça de Defesa das Crianças e dos Adolescentes de Muriaé, para que todas as providências cabíveis sejam tomadas.