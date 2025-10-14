Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Psicólogo é preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes

Segundo as investigações, o psicólogo abusava também de pacientes portadoras de necessidades especiais

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:23

Psicólogo suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes é preso
Psicólogo suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes é preso Crédito: Divulgação/MP-MG

Um psicólogo foi preso preventivamente, na manhã desta terça-feira (14), por suspeita de abusar sexualmente de pacientes adolescentes em Muriaé, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A prisão ocorreu dentro da operação “Anjos da Guarda”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e Polícia Militar (PMMG). Além do mandado de prisão preventiva, foram cumpridos, em Muriaé, três mandados de busca e apreensão e um de suspensão de atividade de natureza econômica ou financeira ante o receio de sua utilização para a prática de infrações penais graves.

Segundo as apurações, que estão em andamento, o psicólogo abusava de adolescentes, inclusive aqueles portadores de necessidades especiais, valendo-se de sua atividade profissional. Durante as diligências, foram apreendidos diversos materiais e dispositivos eletrônicos, que poderão esclarecer, inclusive, eventual participação de terceiros nos fatos investigados.

Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Zona da Mata, o promotor de Justiça Breno Costa da Silva Coelho informou que, a partir do vasto material apreendido na operação desta terça-feira (14), será feita uma imediata e cuidadosa análise dos objetos, buscando informações sobre eventuais novas vítimas e outros envolvidos.

Ainda segundo o promotor, eventuais denúncias e informações relacionadas aos fatos investigados devem ser feitas imediatamente junto aos órgãos competentes, como as Promotorias de Justiça de Defesa das Crianças e dos Adolescentes de Muriaé, para que todas as providências cabíveis sejam tomadas.

O MPMG destaca que os crimes praticados contra crianças e adolescentes possuem um elevado grau de reprovabilidade e censura, especialmente quando o agente se utiliza de sua profissão para o cometimento de delitos gravíssimos, aproveitando-se do alto grau de vulnerabilidade e fragilidade emocional das vítimas.

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotofácil 3512, desta terça-feira (14)

Resultado da Lotofácil 3512, desta terça-feira (14)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2927, desta terça-feira (14)

Resultado da Mega-Sena 2927, desta terça-feira (14)
Imagem - Cuidadora é acusada de dopar idoso e aplicar golpe de quase R$ 500 mil

Cuidadora é acusada de dopar idoso e aplicar golpe de quase R$ 500 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)