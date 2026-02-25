NO CÉU SIMULTANEAMENTE

Quatro planetas podem ser vistos a olho nu até sábado (28); veja os melhores locais e horários

Astrônomo explica que configurações planetárias como a deste final de fevereiro ocorrem praticamente todos os anos

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:17

Quatro planetas podem ser vistos a olho nu até sábado (28): veja imagens Crédito: Divulgação

Até o próximo sábado (28), a Lua e mais quatro planetas - Vênus, Mercúrio, Saturno e Júpiter - estarão no céu simultaneamente, pouco depois do pôr do Sol. Netuno e Urano também estarão por alí, mas não serão visíveis a olho nu. Ocorre que Mercúrio e Vênus estarão aparentemente muito próximos do Sol e é quase impossível vê-los. A palavra “aparentemente” refere-se à nossa visão do céu e não à disposição dos planetas em suas órbitas no Sistema Solar.

Astrônomo, professor da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e parceiro do Observatório Nacional, Gabriel Hickel explica que, no Brasil, esta configuração não tem local privilegiado, está acontecendo em todo o país e é possível visualizar assim que o Sol desaparece no horizonte oeste e fica escuro o suficiente para que os planetas e a Lua possam aparecer, ainda na luz tênue do crepúsculo.

O estudioso informa que, por volta das 19h, já estará escuro o suficiente para se observarem os planetas.De acordo com ele, uma configuração planetária como essa não é rara, pois costuma ocorrer em quase todos os anos. Para apreciá-la será preciso ir para um local onde tenha um horizonte oeste desimpedido, sem edificações, morros ou árvores na sua linha de visada.

“Vênus estará muito junto ao horizonte e será bem difícil notá-lo. O mesmo vale para Mercúrio. Esta dupla poderá ser vista por 10 minutos ou menos, dependendo da localização do observador”, explica. Um pouco mais alto em relação ao horizonte oeste, estará Saturno, que poderá ser visto até às 20h. Muito junto a Saturno estará Netuno, mas este planeta não é visível a olho nu da Terra, por estar muito distante de nós.

Entre Saturno e Júpiter, estará Urano, mas também inacessível a olho. “Bem mais alto no céu, perto de passar pelo meridiano local, estará o rei das noites deste verão, o planeta Júpiter, o astro mais brilhante do céu atual, depois da Lua”, informa Gabriel Hickel. Para se localizar e achar os planetas, é altamente recomendável que as pessoas façam uso de um aplicativo de celular que simule o céu. O Stellarium é um bom exemplo, gratuito e multiplataforma, sugere o especialista.

Fenômeno é comum

Configurações planetárias como a deste final de fevereiro ocorrem praticamente todos os anos. Alinhamentos planetários, também, se considerarmos apenas os planetas mais internos do Sistema Solar (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte), pois os períodos orbitais deles são curtos.

Se incluirmos planetas gigantes gasosos exteriores, a raridade aumenta. Por exemplo, em 20 de fevereiro houve um alinhamento quase perfeito entre Terra, Saturno e Netuno, que ocorre a cada 35,5 anos (se a ordem da sequência importar) ou a cada 18 anos, se a ordem não importar. Caso se considerem todos os oito planetas do Sistema Solar, haverá um alinhamento quase perfeito a cada 85,7 anos, se a ordem de alinhamento não importar.

Alinhamentos planetários não têm nenhuma influência significativa na Terra, além de proporcionar um espetáculo visual no céu. A influência gravitacional dos planetas sobre a Terra é pequena, causando pequenas alterações cíclicas na órbita da Terra e na inclinação do eixo de rotação do planeta, ao longo de milênios.

No entanto, isso é um efeito contínuo, que não depende de alinhamentos ou configurações planetárias. Mesmo um alinhamento real e perfeito entre os planetas do Sistema Solar, provocaria um efeito mínimo nas marés oceânicas da Terra, de apenas 2 centímetros, o que é muito pouco ante a influência da Lua e do Sol, cujos efeitos diários são 100 vezes maiores.

Nos séculos XVII e XVIII, alguns alinhamentos planetários eram utilizados para se estimar a distância aos planetas, pela técnica de paralaxe (deslocamento aparente do objeto por conta da mudança de vista do observador).

Hoje em dia, para a Astronomia observacional, não há mais importância. Mas ainda há quem os estude. O planejamento de exploração espacial de algumas sondas robóticas leva em conta os alinhamentos planetários para um melhor desempenho. Isso foi efetuado com as missões Voyager 1 e 2, por exemplo, no início dos anos 80 do século passado, para aproveitar o alinhamento dos gigantes gasosos (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) do Sistema Solar.

O uso das manobras chamadas "assistências planetárias", que servem tanto para ganhar ou perder velocidade, como para criar desvios, sem gastar combustível, pode levar em consideração os alinhamentos. Outro campo que também pode necessitar de análise de alinhamentos planetários é a História. Alguns registros de conjunções planetárias brilhantes são retratados ou descritos em obras ou documentos que não possuem datas. E esse tipo de registro é passível de ser analisado, para o passado, permitindo a datação.

O que é um alinhamento planetário

É um fenômeno que ocorre quando três ou mais planetas estão quase que espacialmente alinhados em um sistema planetário. As órbitas dos planetas do Sistema Solar estão mais ou menos em um mesmo plano. Como os planetas têm períodos orbitais diferentes e determinados pela gravitação (quanto mais próximos do Sol, mais rápidos), é relativamente comum que três ou mais planetas alinhem-se de vez em quando. Se for do ponto de vista observacional, a Terra tem que ser, necessariamente, um deles.

“Quando vemos um alinhamento planetário aqui da Terra, não os veremos formando uma linha reta, mas sim mais ou menos próximos entre si, em um mesmo pedacinho do céu, já que nós, na Terra, estamos sobre a linha. É como observar uma fila de pessoas ou de carros, estando nela”, explicou o Dr. Gabriel Hickel.