ENCONTRADA VIVA

Quem é a enfermeira do interior de SP que ficou uma semana desaparecida?

A jovem de 23 anos, que mora em Piracicaba, disse que esteve em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, durante o tempo que sumiu

Estadão

Publicado em 24 de junho de 2024 às 17:35

A enfermeira Gabriely Sabino Crédito: Reprodução

A enfermeira Gabriely Sabino, que passou uma semana desaparecida, voltou para casa no fim de semana e deve prestar depoimento à polícia nesta segunda-feira, 24. A jovem de 23 anos, que mora em Piracicaba, disse que esteve em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, durante o tempo que sumiu, e que foi se encontrar com uma senhora que conheceu pela internet, depois de uma crise de ansiedade.

"A jovem estava bastante reservada. Disse que entrou em um estágio depressivo profundo, mas não se abriu com os pais a respeito. Que conheceu uma senhora há algum tempo pela internet, com quem conversava e a convidou para ir para Campo Grande. Ela então, em uma crise de ansiedade, comprou a passagem e foi até o Mato Grosso do Sul, onde ficou por uma semana sem dar notícias aos pais", relatou o advogado da família, José Oscar Silveira Júnior, ao Estadão.

Por que a enfermeira fugiu de casa?

O telefone de Gabriely continuou ativo durante o sumiço, mas ela não respondia mensagens nem atendia ligações dos pais. A mãe dela, Cristiane Sabino, começou a suspeitar que a jovem fugiu por causa de dívidas.

Embora trabalhasse e nunca tivesse relatado problemas financeiros, nas semanas anteriores ao desaparecimento, Gabriely pediu dinheiro emprestado a pessoas conhecidas da família.

Segundo relataram ao Estadão, familiares descobriram que ela estava viciada em apostas online, particularmente no chamado "jogo do tigrinho", espécie de caça-níquel virtual.

A suspeita é que ela tenha recorrido a agiotas para conseguir dinheiro e estava sendo extorquida. O valor da dívida chegaria à casa dos R$ 20 mil.

O que o desaparecimento tem a ver com ‘jogo do tigrinho’?

Enquanto a filha estava desaparecida, Cristiane disse que vários conhecidos relataram para ela que viram a jovem apostando no aplicativo de celular Fortune Tiger, conhecido no Brasil como "jogo do tigrinho", de forma insistente. Trata-se de uma plataforma de apostas online que imita uma máquina caça-níquel.

O jogo é apresentado pela desenvolvedora Pocket Games Soft, uma empresa maltesa sem representação no Brasil, como "estúdio de jogos móveis de classe mundial que reúne uma equipe de desenvolvedores, matemáticos, artistas talentosos e figuras experientes da indústria".

Pela legislação brasileira, jogos em que se depende exclusivamente da sorte para ganhar ou perder são considerados contravenção (crime de menor potencial ofensivo), previsto na Lei das Contravenções Penais.

O que ocorreu no dia do sumiço da enfermeira?

Gabriely mora com os pais no Parque Orlanda I, em Piracicaba, interior de São Paulo, é solteira e não tem filhos. Ela trabalha numa padaria, das 16h à 1h30, e fora desse horário atua como motorista de aplicativo usando o próprio carro. Recém-graduada em Enfermagem, a jovem procurava emprego na área.