CRIME

Quem é 'Deus', homem que intermediou guerra sangrenta de Peixão e CV

Everson Vieira Francesquet, conhecido como “Deus”, coordenava importações de armas, drones e equipamentos bélicos para Peixão

Em meio à guerra entre facções no Rio de Janeiro, a Polícia Federal (PF) identificou o principal intermediador do esquema de armamento do Terceiro Comando Puro (TCP): Everson Vieira Francesquet (Foto em destaque), apelidado de “Deus” nas negociações com fornecedores de material bélico. Ele é apontado como operador logístico de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, líder do TCP e um dos criminosos mais procurados do estado.>