MATO GROSSO DO SUL

Quem era corredora que morreu após ser atropelada por estudante de medicina bêbado

Danielle Correa de Oliveira começou a correr após perder uma filha para o câncer

A corredora Danielle Correa de Oliveira, 41 anos, morreu após ter sido atropelada por um estudante de medicina que estava embriagado. O acidente ocorreu na manhã do último sábado (15), na MS-010, na saída para Rochedinho, em Campo Grande, Manto Grosso do Sul. >

Danielle começou a correr após perder uma filha, Geovanna, para um câncer renal. As informações são do Metrópoles. “Geovanna era muito alegre e feliz. Aguentou o que a vida lhe propôs. Ficou careca e se adaptou. Ela era muito forte e nos passava essa força inebriante. Fiquei doente junto com ela. Mal emocionalmente por ver uma criança passar por tudo aquilo. Eu não queria mais viver”, disse Danielle em vídeo nas redes sociais ao explicar motivo pelo qual aderiu à corrida. >