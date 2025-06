VIAGEM DOS SONHOS

Quer viajar para os EUA com passagem e hospedagem grátis? Veja como participar de sorteio

Inscrições estão abertas até 31 de julho

Já pensou em ganhar uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, com passagem aérea e hospedagem de graça? A escola de idiomas KNN abriu um sorteio para oferecer a oportunidade para brasileiros e as inscrições já estão abertas. >

Qualquer pessoa pode participar e o cadastro gratuito pode ser feito no site oficial da campanha (link no final da matéria). Cada participante já garante um número da sorte. >

Para ampliar as chances, os inscritos que participarem de duas aulas de inglês gratuitas recebem cinco números extras. Já quem se matricula em um curso da KNN ganha mais dez chances no sorteio. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho. O sorteio será realizado em 9 de agosto, com base na Loteria Federal. >