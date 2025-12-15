CRIME

'R$ 5 mil pela vida dela': técnica de enfermagem é assassinada pelo ex da atual companheira

O suspeito de cometer o crime foi preso e confessou a execução

Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 12:27

Daiany Batista de Carvalho Crédito: Reprodução

A técnica de enfermagem Daiany Batista de Carvalho, de 31 anos, foi executada a tiros em Figueirópolis, sul do Tocantins. Segundo testemunhas, ela havia acabado de sair de uma loja e caminhava em direção ao próprio carro quando foi surpreendida por um homem armado, que disparou várias vezes. O suspeito de cometer o crime foi preso e confessou a execução, apontando o ex-marido da atual companheira da vítima como mandante.

Após o crime, o atirador fugiu a pé, atravessou a BR-153 e entrou em um carro cinza que o aguardava. O veículo foi abandonado em Sandolândia, cidade vizinha, por volta das 22h, e um homem não identificado foi visto pulando um muro e fugindo do local. O crime aconteceu em novembro.

Daiany foi morta a tiros 1 de 5

Investigações iniciais apontam que o assassinato teria sido encomendado pelo ex-marido da atual namorada da vítima, que teria pagado R$ 5 mil para executar Daiany, segundo o portal CM7.

Dias depois, o ex-vereador de Sandolândia (TO), Genivaldo Mendes da Silva, de 47 anos, foi preso apontado como mandante do crime.