TEMPO FECHADO

Raio cai em praia e deixa duas pessoas feridas em SP

Vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros

O raio cai e deixa banhistas desesperados, em meio à chuva. É este o cenário de um vídeo que circula nas rede sociais, após a queda de um raio no litoral de São Paulo, em Praia Grande. Duas pessoas chegaram a ser atingidas, receberam atendimento médico e passam bem. O caso foi registrado nesta quarta-feira (5). >

Em entrevista ao G1 Santos, testemunhas contaram que o raio caiu no carrinho metálico de um vendedor ambulante e por isso as vítimas foram atingidas. >

Em um dos vídeos, é possível ouvir uma mulher gritando desesperada. "Meu Deus, o raio caiu no carrinho, ai meu Deus do céu", disse. >

Raio atinge carrinho de lanches e deixa feridos em praia do litoral de SP Créditos Praia Grande Mil Grau pic.twitter.com/gbBh7Ha7ny

"Eu tive queimaduras nos seios, minha cozinheira queimou a barriga dela e a senegalesa desmaiou na hora, teve queimaduras também", contou Jessica Cascaldo, dona do carrinho do Paulista, junto com o marido, ao G1. A cozinheira é Cynthia Magdalena.>