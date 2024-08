NOVA DECISÃO

Refúgio: Brasil muda regras para imigrantes sem visto; entenda

Há 481 pessoas na área restrita de trânsito internacional do Aeroporto de Guarulhos, afirma Ministério da Justiça. Fluxo sofreu crescimento exponencial no último ano e PF vê atuação de organizações criminosas

Após identificar um aumento exponencial de pedidos de refúgio, o governo brasileiro decidiu alterar o procedimento destinado a parte dos passageiros que chegam ao País. No caso de viajantes que desembarcam com previsão de escala para outro destino, mas tentam o pedido de refúgio junto às autoridades brasileiras, a determinação passa a ser a de que eles sigam viagem ou retornem ao local de origem, de acordo com o Ministério da Justiça.

O governo acredita que o fluxo anormal ocorra por ação de organizações criminosas e tenha ligação com rotas ilegais em direção aos Estados Unidos e Canadá. Segundo a pasta, essa medida se aplica apenas a quem não possuir visto de entrada no Brasil e tiver como destino final outro país, não sendo uma forma de deportação. Até segunda-feira, 26, os passageiros que estão em trânsito e pedirem refúgio ainda terão suas solicitações processadas.

"As autoridades passaram a identificar um aumento exponencial de nacionais oriundos, principalmente, de países asiáticos. Esses viajantes têm seus bilhetes aéreos emitidos com destino final a outros países sul-americanos", afirma o ministério.

Uma vez na área internacional de trânsito do aeroporto, em situação de escalas e/ou conexões, esses viajantes desistem do trecho final de suas viagens (muitas vezes desfazendo-se até mesmo de seus cartões de embarque originais), permanecendo nessa área de forma irregular, segundo detalhou a pasta.

As investigações da Polícia Federal revelaram que o objetivo desses viajantes não é solicitar a proteção do Estado Brasileiro por meio do instituto do refúgio, mas, sim, seguir rota rumo ao norte das Américas, principalmente para os Estados Unidos e Canadá.