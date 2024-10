CRIME

Relembre caso do atirador de shopping, solto em Salvador após 25 anos

Mateus da Costa Meira abriu fogo durante sessão de Clube da Luta, matando três pessoas

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 14:30

Mateus da Costa Meira Crédito: Reprodução

A soltura de Mateus da Costa Meira, baiano que matou três pessoas durante uma sessão de cinema em São Paulo, fez muita gente relembrar o crime, que aconteceu há quase 25 anos. Além dos mortos, outras quatro pessoas ficaram feriadas, no caso que ficou conhecido como "atirador do shopping" e "massacre do Shopping Morumbi".

Na época, Mateus tinha 24 anos e estudava medicina na Santa Casa, em São Paulo. No dia 3 de novembro de 1999, ele foi até o cinema no Shopping Morumbi para assistir ao filme Clube da Luta, em uma sessão que iniciou às 21h15. Ele entrou com uma bolsa, na qual levava uma submetralhadora 9 milímetros, e sentou na primeira fileira. Em determinado ponto, o atirador se levantou e foi ao banheiro. Ele tirou a arma e deu um tiro contra um espelho, voltando depois para a sala de cinema, onde abriu fogo.

Durante cerca de três minutos, Mateus atirou de 60 a 80 vezes. Ele foi contido por seguranças do shopping, que não estavam armados. Ele foi levado à delegacia, onde foi preso em flagrante.

Mais de 60 pessoas estavam na sala. As luzes não se acenderam de imediato, e muitos não notaram o que acontecia, achando que o barulho fazia parte do longa de David Fincher.

À polícia, Mateus, que estava a 15 dias de se formar em medicina, disse que estava tentando se livrar das vozes que ouvia e de perseguidores imaginários. Posteriormente, ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizóide.

Vitimas

Morreram no ataque três pessoas. A fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, 25 anos, foi atingida e morreu ainda na sala de cinema. Ela estava no cinema com o namorado, o produtor Carlos Eduardo Porto de Oliveira, 26, que também ficou ferido A publicitária Hermè Luísa Jatobá Vadasz, de 46, funcionária de uma agência de publicidade, e o economista Júlio Maurício Zeimaitlis, de 28, ainda chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

As quatro pessoas que ficaram feridas na ocasião foram a engenheira agrônoma Andrea Cury Lang, o produtor de cinema Carlos Eduardo, já citado, o engenheiro Antônio José Carvalho de Amaral Martins e José Eduardo Andrade da Silva.

Mateus foi inicialmente condenado a 120 anos de prisão, sentença que foi reduzida posteriormente para 48 anos. Em fevereiro de 2009, ele foi transferido do Presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, para a Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, para cumprir o restante da pena na capital baiana, onde nasceu.

Em maio do mesmo ano, cumprindo pena em Salvador, tentou matar a golpes de tesoura um companheiro de cela, o espanhol Francisco Vidal Lopes. A vítima não teve ferimentos graves, mas o agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.