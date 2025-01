PERNAMBUCO

Restaurante é multado em R$ 1,6 milhão por vender caranguejo ameaçado de extinção

No total, 166 guaiamuns foram recolhidos pela equipe de fiscalização do Ibama

Esther Morais

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 10:50

Restaurante foi alvo de fiscalização do Ibama Crédito: Divulgação / Ibama

Um restaurante foi multado em R$ 1,6 milhão pela comercialização ilegal de guaiamum, uma espécie de caranguejo ameaçada de extinção. O caso aconteceu na última segunda-feira (27) no município de Goiana, no litoral norte de Pernambuco, durante uma operação de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). >

No total, 166 animais foram apreendidos e imediatamente libertados em seu habitat, numa área de transição de vegetação apicum/manguezal, em um município vizinho. Os agentes do Ibama encontraram os animais confinados no próprio restaurante, onde eram abatidos e servidos aos frequentadores.>

A multa aplicada teve o valor baseado em critérios como a vulnerabilidade da espécie, o grande número de espécimes apreendidos e o fato de que a infração foi praticada para obtenção de vantagem pecuniária. >

De cor azulada, os guaiamuns estão criticamente ameaçados de extinção e somente podem ser comercializados e consumidos se coletados em áreas autorizadas. “A fim de garantir a proteção da nossa biodiversidade, é fundamental que a população não consuma animais ameaçados de extinção. Essa atitude desestimularia a comercialização por estabelecimentos que lucram com a prática desse crime ambiental”, afirma o chefe do Núcleo de Operações de Fiscalização da Atividade Pesqueira (Nupesc) do Ibama, Igor de Brito Silva.>