SÃO PAULO

Restaurante vai distribuir fatias de pizza de graça para vítimas de assaltos

Ideia inusitada pretende chamar atenção para violência no bairro

Carol Neves

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:41

Pizza Crédito: Divulgação

Uma promoção inusitada de uma pizzaria chamou atenção nas redes sociais pela promessa de entregar uma fatia de pizza de graça para clientes que comprovarem, apresentando BO, que foram vítimas de assalto na região. A novidade é da Mooca Pizza Shop, no bairro de Pinheiros, São Paulo, e vai valer para domingo (25), data de aniversário da capital paulista.

A iniciativa, segundo o proprietário Felipe Zanutto, nasceu como uma forma de escancarar um problema recorrente no bairro. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirma que a campanha integra um movimento maior do grupo, mas que, em Pinheiros, ganhou um caráter mais direto, quase de protesto, diante do cenário local. O bairro lidera o ranking de roubos e furtos de celulares na capital paulista.

"Seu B.O. vale pizza", diz anúncio Crédito: Divulgação

"A gente acompanha os casos e vê que, no início, eram muitos furtos. Era aquele roubo que a pessoa está com o celular na mão e alguém de bicicleta leva. Agora, nos últimos tempos, começaram muitos roubos à mão armada. É uma pessoa de moto que encosta no morador passeando com o cachorro", descreve.

Embora a unidade da pizzaria, localizada na Rua Fradique Coutinho, nunca tenha sido alvo de assaltos, manter esse histórico tem um preço. O empresário conta que divide os custos de segurança privada com outros quatro restaurantes da mesma quadra, algo que nem todos conseguem bancar. “Mas e quem está isolado? Custa caro”, questiona.

O impacto, segundo ele, vai além dos estabelecimentos comerciais e afeta o estilo de vida que sempre marcou o bairro. Zanutto afirma que a sensação de insegurança tem afastado moradores da rotina de circular a pé, uma das características mais valorizadas de Pinheiros. "Para o nosso negócio, e acho que pra maioria dali, é muito ruim porque as pessoas gostam de fazer as coisas andando. Quem mora naquela região escolhe ali porque gosta daquela coisa clássica de fazer tudo a pé. E isso tem inibido um pouco", lamenta.