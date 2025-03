CONCURSO NACIONAL

Resultado final do CNU já está disponível no Diário Oficial; saiba como conferir

Convocação começa entre final de abril e começo de maio

Os resultados finais do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram divulgados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (7). A convocação será feita pelos órgãos entre final de abril e começo de maio. >

Os aprovados em cargos que exigem curso de formação têm que ficar atentos aos prazos. O próximo passo é fazer a matrícula na instituição que está organizando o curso. No caso da Enap, ela deve ser feita pelo próprio site, a partir de segunda-feira, dia 10 até o dia 18. Nos cursos organizados pelo Cebraspe, as datas variam de acordo com o cargo. É preciso conferir no site cebraspe.org.br/concursos.>