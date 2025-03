IGREJA CATÓLICA

Vaticano divulga novo boletim do papa Francisco, internado há três semanas

Pontífice está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro

O Vaticano emitiu um novo boletim sobre a saúde do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli , em Roma, desde 14 de fevereiro. O comunicado da manhã desta sexta-feira (7) informou que o pontífice teve "uma noite tranquila e acordou pouco depois da 8h" (horário local)>

De acordo com a Santa Sé, Francisco deu continuidade à terapia prescrita, realiza fisioterapia motora e mantém a alternância entre ventilação mecânica à noite e oxigenação de alto fluxo durante o dia, com o uso de cânulas nasais.>

O diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, esclareceu que foi o próprio Papa quem quis que fosse transmitido, na noite de quinta-feira (6), no início do Terço na Praça São Pedro, o áudio com sua saudação. "Queria agradecer às pessoas pelas muitas orações que estão fazendo por ele e pelas quais se sente como que carregado e sustentado por todo o Povo de Deus", disse Francisco.>