VATICANO

Papa Francisco é hospitalizado para fazer exames e tratar bronquite persistente

Saúde do pontífice tem preocupado

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 07:38

Papa Francisco Crédito: Divulgação

O Papa Francisco, de 88 anos, foi internado em um hospital em Roma nesta sexta-feira para exames e tratamento de uma bronquite persistente, informou o Vaticano. O pontífice, que tem apresentado falta de ar nos últimos dias e delegado a leitura de seus discursos a outros oficiais, foi hospitalizado após suas audiências matinais. >

Neste domingo, durante a Santa Missa do Jubileu das Forças Armadas, polícia e agentes de segurança, o Papa precisou delegar a leitura de um discurso a um assessor. Na quinta-feira, a Santa Sé havia anunciado que o Pontífice realizaria as reuniões em sua residência no Vaticano pelos próximos dias. Na véspera, ele já havia pedido a um assessor que lesse seu catecismo na audiência semanal devido a um "resfriado forte", que dificultava sua "fala".>

Depois de ceder a leitura do discurso, o Papa retomou a palavra para a oração mais curta do Angelus, na qual rezou pela paz em diversas zonas de conflito ao redor do mundo: “Rezemos pela paz (...) Que as armas se calem em todos os lugares e que os gritos dos povos que pedem paz sejam ouvidos", disse Francisco ao final da oração.>

Há uma semana, o Pontífice já parecia um pouco sem fôlego durante sua oração do Angelus. No discurso deste domingo, ele se dirigiu às forças armadas, pedindo que se considerassem “servidoras da segurança e da liberdade de seu povo”, e ressaltou que o serviço armado deve ser exercido “somente em legítima defesa, nunca para impor domínio sobre outras nações e sempre respeitando as convenções internacionais sobre conflitos.”>