CRIME

Influenciador americano é agredido e assaltado durante Carnaval de Salvador: 'Me jogaram no chão'

Daniel Spencer soma mais 1,6 milhão de seguidores no Instagram

De acordo com Daniel, ele foi assaltado e agredido na terça-feira (4), último dia de Carnaval na capital baiana. "Uns 6/7 caras (adolescentes na verdade) apareceram do nada na frente do prédio onde eu estava hospedado. Tentamos entrar no prédio rapidinho assim que vimos eles, mas infelizmente não deu tempo", escreveu. >

"Me bateram na cabeça, me jogaram no chão, me chutaram com o pé e pegaram meu celular. Nem lembro de tudo direitinho. Eles quebraram o joelho da pessoa que estava comigo e pegou o celular dela quando tentou fugir deles. Tentei reagir ou brigar, mas foi tudo MUITO rápido e foi uma experiência extremamente traumatizante", acrescentou Spencer.>