CIRCUITOS

MP atende a 42 casos de violações de direitos humanos no Carnaval

Quase metade das ocorrências foi de trabalho infantil

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP) atendeu, entre a última quinta-feira (27) e esta quarta (5), 42 casos de violações de direitos humanos ocorridas nos circuitos oficiais do Carnaval de Salvador. Segundo o órgão, a maioria dos casos, quase 50%, foi sobre trabalho infantil. Houve ainda situações de ameaça à integridade física, transfobia e falta de banheiros químicos para cadeirantes.>

As ocorrências foram recebidas pelas equipes de trabalho do MP que atuaram nos postos avançados integrados da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), instalados na Barra e na sede do Procon, na Avenida Carlos Gomes. Foram 11 atendimentos na Barra e 31 no Procon.>