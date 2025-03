ACHADOS E PERDIDOS

Confira onde buscar documentos perdidos no Carnaval a partir desta quinta (6)

Polícia Militar e Guarda Civil Municipal realizam a entrega; confira endereços

A partir desta quinta-feira (6), quem perdeu documentos durante o Carnaval de Salvador poderá buscá-los no posto da Ouvidoria da Polícia Militar, que funciona no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra, das 9h às 17h.>