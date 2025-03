REGIÃO METROPOLITANA

Homem troca terreno na praia por Corolla blindado e é preso em Simões Filho

Suspeito possui ficha criminal por receptação de veículo roubado e estelionato

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a prisão aconteceu durante uma fiscalização de combate a criminalidade. Os policiais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT – DEL01BA) realizaram uma verificação detalhada no automóvel e encontraram sinais de adulteração. Ao descobrirem a placa original, foi constatado que se tratava de um veículo com queixa criminal.>