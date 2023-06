Retorno do exame toxicológico obrigatório para motoristas profissionais é sancionado por Lula

Presidente Lula. Crédito: Agência Brasil

A lei que retorna com a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais foi sancionada nesta terça-feira (20) pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), com o texto publicado no Diário Oficial da União.



Já a punição com multa para os motoristas que perderem o prazo para fazer o exame após 30 dias do vencimento da data estabelecida foi vetada pelo presidente, já que a infração seria considerada gravíssima e com multa.

Segundo o G1, o governo observou que a penalização para aqueles motoristas que não fizerem o exame no prazo, é considerado desproporcional, mesmo que a pessoa tenha dirigido no período que as categorias exijam o exame.

No entanto, o governo manteve a obrigatoriedade do exame e multa para aqueles que não fizer, apesar do veto. Ainda no texto, também há a suspensão do direito de dirigir em caso de reincidência em 12 meses.