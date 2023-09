Revelada a identidade do pai das filhas baianas de Glória Maria; conheça

Laura e Maria, baianas que são filhas adotivas da jornalista Gloria Maria, reapareceram no Fantástico sete meses após a morte da mãe. Elas estavam acompanhadas pelo tutor Paulo Mesquita, a quem chamam de pai, durante um um Kuarup, cerimônia indígena realizada em homenagem ao mortos pelo povo Kamaiurá, no Parque Indígena do Xingu (MT).



Melhor amigo de Gloria, Paulo é economista e sempre teve uma relação próxima com Laura e Maria.



Ele explicou que levou as crianças ao Parque Indígena do Xingu para proporcionar uma experiência semelhante à vivida pela mãe delas 16 anos antes, quando Gloria visitou o local.