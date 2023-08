Rolex com diamantes entregue a Bolsonaro foi feito sob encomenda, diz perito

O Rolex com 184 diamantes recebido de presente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi feito sob encomenda. A análise, segundo o Fantástico, da TV Globo, foi feita por um perito da Polícia Federal.



O governo Bolsonaro recebeu kits de joias feminino e outros dois masculinos, sendo um de ouro branco e outro de ouro rosé. Os conjuntos incluíam caneta, abotoaduras, anel, rosário islâmico e relógio.



O Rolex em questão tem uma luneta (parte ao redor da peça) com 184 diamantes, e no mostrador (feito em madrepérola) as pedras preciosas ficam no lugar que seriam dos números. As peças masculinas, assim como as femininas dos kits recebidos, têm diamantes. A caneta de diamantes do kit de ouro branco, que custa R$ 100 mil, tem 1.120 pedras cravadas.