Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rui Costa ameaça processar hotéis por preços abusivos

Ministro criticou cobranças e prometeu ações judiciais caso não haja acordo com o setor

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:48

A capital paraense, Belém, sediará a COP30 em novembro
A capital paraense, Belém, sediará a COP30 em novembro Crédito: Fabiola Sinimbú/ Agência Brasil

O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, afirmou que o Governo Federal vai entrar na Justiça contra hotéis de Belém (PA) que estão praticando preços abusivos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30). Ele negou que falte leitos na cidade, mas admitiu preços fora da razoabilidade durante o período do evento das Nações Unidas no Brasil. 

"Alguns preços estão completamente fora de qualquer padrão de razoabilidade no mundo. Já me reuni na semana e amanhã volto a conversar com a Advocacia-Geral da União buscando trazer esses preços para um patamar razoável", disse o ministro, em entrevista coletiva, na quarta-feira (24). "Estamos fazendo contato com esses hotéis que estão extrapolando os preços e se não diminuírem vamos acionar judicialmente", completou. 

Os preços mais caros do que o esperado para hospedagem na COP30 vêm sendo criticados internacionalmente. O site oficial do evento, criado para oferecer acomodações mais baratas, oferece opções de US$ 5 mil por dia para uma casa de quatro quartos, cerca de R$ 27 mil. A COP30 será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro.

Segundo o ministro, diárias que chegam a ultrapassar padrões de cidades consideradas caras no exterior não refletem a realidade local. “Não é justo nem correto que empreendimentos, inclusive alguns que funcionam em prédios públicos ou receberam apoio federal, pratiquem preços estratosféricos. Isso compromete a imagem do Brasil”, disse Rui Costa. 

No mês passado, o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, anunciou que não vai participar do evento por causa dos altos custos da viagem, como os preços de diárias em hotéis. 

Leia mais

Imagem - Brasil, potência da bioeconomia: a Amazônia Verde e Azul na COP30

Brasil, potência da bioeconomia: a Amazônia Verde e Azul na COP30

Imagem - Apenas 47 de 198 delegações garantem hospedagem em Belém para a COP30

Apenas 47 de 198 delegações garantem hospedagem em Belém para a COP30

Imagem - Presidente da Áustria reclama de preços e desiste da COP30

Presidente da Áustria reclama de preços e desiste da COP30

Até o dia 29 de agosto, 61 países haviam confirmado presença na Conferência, sendo mais de 40 por meio da plataforma oficial do governo brasileiro. Outros 33 países estão em tratativas para viabilizar sua participação. Entre as confirmações destacam-se Japão, Espanha, Noruega, Portugal, Arábia Saudita, Egito, República Democrática do Congo e Singapura, que negociaram diretamente com a rede hoteleira e plataformas de hospedagem. 

O governo brasileiro colocou à disposição 1.080 quartos para delegações de países, com valores entre US$ 100 e US$ 200 a diária. O modelo prevê flexibilidade: as delegações podem revezar seus representantes na ocupação durante o período da Conferência. Além disso, duas embarcações transatlânticas, com capacidade total de 6 mil leitos, chegam a Belém em 5 de novembro para ampliar a oferta de hospedagem.

O Ministério do Turismo destinou R$ 172 milhões do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) para apoiar a construção de novos empreendimentos e a reforma de hotéis já existentes, garantindo qualidade no atendimento e expansão da rede de serviços turísticos.

Mais recentes

Imagem - Câmera de segurança flagra chegada de atiradores em escola no Ceará; veja

Câmera de segurança flagra chegada de atiradores em escola no Ceará; veja
Imagem - PCC usou mais de 60 motéis em nomes de laranjas para lavar R$ 450 milhões

PCC usou mais de 60 motéis em nomes de laranjas para lavar R$ 450 milhões
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2919, desta quinta-feira (25)

Resultado da Mega-Sena 2919, desta quinta-feira (25)

MAIS LIDAS

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
01

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil
02

Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil

Imagem - Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia
03

Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia

Imagem - Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia
04

Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia