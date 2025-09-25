COP-30

Rui Costa ameaça processar hotéis por preços abusivos

Ministro criticou cobranças e prometeu ações judiciais caso não haja acordo com o setor

Maysa Polcri

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:48

A capital paraense, Belém, sediará a COP30 em novembro Crédito: Fabiola Sinimbú/ Agência Brasil

O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, afirmou que o Governo Federal vai entrar na Justiça contra hotéis de Belém (PA) que estão praticando preços abusivos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30). Ele negou que falte leitos na cidade, mas admitiu preços fora da razoabilidade durante o período do evento das Nações Unidas no Brasil.

"Alguns preços estão completamente fora de qualquer padrão de razoabilidade no mundo. Já me reuni na semana e amanhã volto a conversar com a Advocacia-Geral da União buscando trazer esses preços para um patamar razoável", disse o ministro, em entrevista coletiva, na quarta-feira (24). "Estamos fazendo contato com esses hotéis que estão extrapolando os preços e se não diminuírem vamos acionar judicialmente", completou.

Os preços mais caros do que o esperado para hospedagem na COP30 vêm sendo criticados internacionalmente. O site oficial do evento, criado para oferecer acomodações mais baratas, oferece opções de US$ 5 mil por dia para uma casa de quatro quartos, cerca de R$ 27 mil. A COP30 será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro.

Segundo o ministro, diárias que chegam a ultrapassar padrões de cidades consideradas caras no exterior não refletem a realidade local. “Não é justo nem correto que empreendimentos, inclusive alguns que funcionam em prédios públicos ou receberam apoio federal, pratiquem preços estratosféricos. Isso compromete a imagem do Brasil”, disse Rui Costa.

No mês passado, o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, anunciou que não vai participar do evento por causa dos altos custos da viagem, como os preços de diárias em hotéis.

Até o dia 29 de agosto, 61 países haviam confirmado presença na Conferência, sendo mais de 40 por meio da plataforma oficial do governo brasileiro. Outros 33 países estão em tratativas para viabilizar sua participação. Entre as confirmações destacam-se Japão, Espanha, Noruega, Portugal, Arábia Saudita, Egito, República Democrática do Congo e Singapura, que negociaram diretamente com a rede hoteleira e plataformas de hospedagem.

O governo brasileiro colocou à disposição 1.080 quartos para delegações de países, com valores entre US$ 100 e US$ 200 a diária. O modelo prevê flexibilidade: as delegações podem revezar seus representantes na ocupação durante o período da Conferência. Além disso, duas embarcações transatlânticas, com capacidade total de 6 mil leitos, chegam a Belém em 5 de novembro para ampliar a oferta de hospedagem.

