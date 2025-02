PASSO A PASSO

Saiba como viajar de graça em aviões da FAB

Menores de 18 anos podem viajar com autorização dos responsáveis

É possível viajar de graça pelo Brasil a bordo de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). Qualquer cidadão brasileiro pode pegar carona e ocupar um dos assentos disponíveis nas aeronaves. A viagem está condicionada à disponibilidade de vagas com destino ao lugar escolhido. >

Para ter acesso ao serviço, é preciso se inscrever no Correio Aéreo Nacional (CAN) da localidade onde se deseja embarcar. A viagem ocorre durante alguma missão previamente planejada, e o embarque de passageiros não representa custo algum. Por isso, não há cobrança de passagens ou tarifas. >

Após o cadastro, a pessoa recebe um comprovante de inscrição com um número de registro único. Caso haja vaga disponível no período indicado, a FAB realiza o chamamento. >

No cadastro, é possível escolher um período de desejo da viagem, podendo indicar intervalo de dias em que a pessoa tem disponibilidade. Em Salvador, o contato com o Correio Aéreo Nacional pode ser feito através do telefone (71) 3377-8225.>