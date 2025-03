DIREITOS DO CONSUMIDOR

Saiba o que acontece com quem já comprou passagens para voos da Voepass

Anac revela alternativas para passageiros atingidos pelo cancelamento da operação da empresa

Monique Lobo

Publicado em 11 de março de 2025 às 11:12

Voepass teve operação suspensa nesta terça-feira (11) pela Anac Crédito: Gabriel Moura

Com a suspensão de todos os voos da companhia aérea Voepass, nesta terça-feira (11), pela A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), devido a irregularidades nos padrões de segurança exigidos, como fica a situação de quem já comprou passagens com a empresa? >

De acordo com a Anac, os passageiros que já adquiriram passagens e foram atingidos pelo cancelamento de voos da Voepass, formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela Map Linhas Aéreas, devem ser contatados pelas empresas que venderam as passagens aéreas.>

O órgão explica que a empresa que vendeu a passagem tem a responsabilidade de entrar em contato com o passageiro para informar sobre a situação do voo e oferecer as alternativas previstas. >

As passagens dos voos operados pela Voepass eram comercializadas de 3 formas: diretamente pela Voepass; pela Latam, em razão de acordo comercial entre as duas empresas; e por agências de viagens. Com isso, o dever de informar o passageiro sobre alterações e cancelamentos de voo será da empresa responsável pela comercialização do bilhete. >

Isso significa que, se a pessoa comprou a passagem com a Voepass, ela que deve prestar o suporte ao passageiro. Se foi com a Latam, por sua vez, é dela a responsabilidade de resolver a questão com o cliente. Já, se comprou com uma agência de viagens, cabe a esta empresa resolver o problema. >

Elas podem apresentar as seguintes alternativas:>

Reembolso integral do valor pago pela passagem;

Reacomodação em outro voo da mesma companhia aérea, se houver. >

Aviso com antecedência>

A Anac ressalta que esse contato com os passageiros deve ser feito pelas empresas responsáveis pela venda do bilhete com o prazo de pelo menos 72 horas de antecedência em relação ao voo originalmente previsto.>

Caso a empresa não cumpra o prazo, o passageiro pode exigir reembolso integral do valor da passagem, reacomodação em outro voo disponível (em empresa aérea que esteja operando) ou a execução do serviço por outra modalidade de transporte (rodoviário, por exemplo). >

Se for escolhida a reacomodação em outro voo, ela deve ocorrer em um cuja data e horário sejam mais próximos do voo alterado. >

E a depender do tempo de espera, a empresa deverá prestar assistência material ao passageiro nas seguintes modalidades:>

A partir de 1 hora: direito a comunicação (internet, telefone etc.);

A partir de 2 horas: direito a alimentação (voucher, refeição, lanche etc.);



A partir de 4 horas: direito a serviço de hospedagem (somente em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta ao local da hospedagem. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa pode oferecer apenas o transporte para sua residência e de sua casa para o aeroporto.

