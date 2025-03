VOOS CANCELADOS

Voepass rebate suspensão da Anac: 'impacto imensurável'

Medida passa a valer nesta terça-feira (11)

Maysa Polcri

Publicado em 11 de março de 2025 às 08:38

Anac quer que a empresa corrija irregularidades Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Voepass Linhas Aéreas rebateu a suspensão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) dos voos da companhia aérea a partir desta terça-feira (11) por falta de segurança nas operações. A empresa, formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela Map Linhas Aéreas, afirma que sua frota é "aeronavegável e apta". >

Assim que recebeu a notificação da Anac sobre a suspensão, a Voepass iniciou tratativas internas para comprovar sua capacidade de garantir voos seguros. Não há prazo para retomada das operações. >

O Ministério de Portos e Aeroportos classificou a decisão como "acertada". A pasta acompanhou o processo de fiscalização da companhia e reforçou o pedido de que a empresa fortaleça a segurança dos voos no país. A Voepass, por outro lado, ressalta o impacto do cancelamento de voos. >

"Essa decisão tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com seu serviço, por isso, colocará todos seus esforços para retomar a operação o mais breve possível", diz a empresa.>

A Voepass conta atualmente com seis aeronaves que operam em 15 localidades com voos comerciais, sendo duas com contratos de fretamento. Passageiros impactados pelos cancelamentos deverão procurar a empresa ou agência de viagem responsável pela venda do bilhete para efeito de reembolso ou reacomodação em outras companhias. >

A decisão da Anac decorre da incapacidade da Voepass em solucionar irregularidades identificadas no curso da supervisão realizada pela agência, bem como da violação das condicionantes estabelecidas anteriormente para a continuidade da operação dentro dos padrões de segurança exigidos.>

Com a ocorrência do acidente aéreo no dia 9 de agosto de 2024 em Vinhedo (SP), houve a implantação de uma operação assistida de fiscalização da Anac nas instalações da Voepass. Servidores da Agência estiveram presentes nas bases de operação e manutenção da empresa para verificar as condições necessárias para a garantia do nível adequado de segurança das operações.>

Em outubro de 2024, foram exigidas pela Anac medidas como redução da malha, aumento do tempo de solo das aeronaves com vistas à manutenção, troca de administradores e execução do plano de ações para as correções das irregularidades.>

Confira a nota da Voepass

"A Voepass Linhas Aéreas informa que recebeu a notificação da ANAC de suspensão de sua operação e iniciou as tratativas internas para demonstrar, conforme solicitado, sua capacidade de garantir os níveis de segurança exigidos pela agência reguladora. >

A companhia reitera que sua frota em operação é aeronavegável e apta a realizar voos seguindo as rigorosas exigências de padrões de segurança.>

Essa decisão tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com seu serviço, por isso, colocará todos seus esforços para retomar a operação o mais breve possível.>