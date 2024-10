SAÚDE

Saiba quais são as causas e possíveis tratamento para reumatismo

Outubro é mundialmente conhecido por ser o mês de conscientização sobre o câncer de mama, mas seu penúltimo dia é destinado, também, a chamar a atenção para a luta contra o reumatismo. Trata-se de um conjunto de doenças que atingem o aparelho locomotor, ou seja, articulações, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos, entre as quais são mais comuns a artrose, fibromialgia, osteoporose, gota, tendinites e bursites, febre reumática e artrite reumatoide.

Engana-se, porém, quem pensa que as doenças reumáticas atingem somente idosos: “Qualquer pessoa, independentemente da faixa etária e do sexo, pode ser acometida por alguma delas, que costumam causar dores e não são contagiosas”, esclarece o ortopedista Marcelo Midlej Reis, especialista em cirurgia no joelho. “Além disso, há possibilidade de o quadro se agravar devido a fatores genéticos, traumatismos, obesidade, sedentarismo, estresse, ansiedade, depressão e até alterações climáticas.”