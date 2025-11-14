CONTEÚDO ADULTO

Saiba qual é a nova plataforma que acaba de chegar ao mercado para concorrer com a OnlyFans e Privacy

Site estreia essa semana com nomes famosos do mercado

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:00

Saiba qual é a nova plataforma que acaba de chegar ao mercado para concorrer com a OnlyFans e Privacy Crédito: Divulgação

O Fatal Model Group realizou nesta semana o pré-lançamento do FatalFans, plataforma desenvolvida especialmente a criadores de conteúdo adulto. A novidade chega para democratizar e simplificar esse serviço aos creators, com as menores taxas do mercado e fácil cadastro, além de contar principalmente com a força da empresa no mercado. O pré-lançamento ocorreu nessa quinta-feira (13), exclusivo para 50 criadores de conteúdo selecionados.

Essa fase, que permeará todo o mês de novembro, servirá para testar todos os serviços da plataforma, uma vez que já há uma fila de espera com milhares de creators aguardando o início do lançamento geral Os interessados em divulgar conteúdo na plataforma, podem entrar na fila de espera, fazendo o cadastro no site da Fatal Model Group.

Em dezembro o cadastro estará disponível para todo criador de conteúdo que seja maior de idade e tenha interesse em comercializar seus vídeos e fotos. Todos os meses mais de 20 milhões de visitantes únicos acessam o site da Fatal Model. E é justamente este grande público que irá impulsionar o lançamento do FatalFans.

“FatalFans e Fatal Model são plataformas diferentes, mas irmãs. A Fatal Model é o maior site de acompanhantes do Brasil e o FatalFans chega para ser um serviço onde o criador de conteúdo possa comercializar seus materiais de forma simples, rápida e com todo o suporte da nossa empresa. No FatalFans a pessoa não precisa ser acompanhante para se cadastrar, basta ela ser creator e maior de 18 anos que vamos ajudá-la a aumentar ainda mais os seus negócios”, comenta Kellerson Kurtz, Diretor de Negócios do FatalFans e sócio da Fatal Model Group.

Como principal diferencial, além da taxa menor de administração em relação aos concorrentes – custo esse que já envolve também toda a tecnologia de segurança e suporte –, o FatalFans atuará fortemente na divulgação dos creators. Para lançar a plataforma, a Fatal Model Group fez pesquisas e estudos, quando ficou claro para a empresa a necessidade que os criadores de conteúdo têm para se promover.

“O quanto a venda de conteúdos pode impulsionar a renda de criadores, sendo eles acompanhantes ou não, dependia muito da quantidade de seguidores que eles possuíam nas redes sociais. E esse seguirá sendo um fator importante, mas, agora, com FatalFans, haverá uma grande ajuda na divulgação, visto que mensalmente 10% da população brasileira acessa o Fatal Model. Com FatalFans, estimamos que os criadores de conteúdo de pequeno e médio porte possam em muitos casos mais do que triplicar suas rendas”, explica Kellerson, que tem seu discurso complementado por uma creator que já participará dessa fase de pré-lançamento da FatalFans.

“A partir de agora, vou ganhar dinheiro até mesmo nos domingos, que é quando estou de folga. E até mesmo enquanto estiver dormindo. Vou poder passar a vender conteúdos 24 por 7 para o público que acessa meu anúncio na Fatal Model, inclusive quando eu não estiver disponível para atendê-los presencialmente”, comemora Ana Julia, que também é acompanhante anunciante na Fatal Model.

A Fatal Model Group acredita que FatalFans também será um divisor de águas em seus negócios. Só no primeiro ano de operação a expectativa é que a nova plataforma represente 30% do lucro do Grupo.

Voltada 100% ao universo on-line, FatalFans poderá ter creators de todas as partes do mundo. Estima-se que o Brasil tenha, atualmente, mais de 400 mil criadores de conteúdo. No mundo, esse número deve passar de 4 milhões. Os números já são expressivos e a estimativa é de que eles seguirão crescendo fortemente pelos próximos anos.

“Na Fatal Model, desde 2016, utilizamos a tecnologia para tornar o mercado de acompanhantes mais seguro, prático, digno e respeitado. Com FatalFans, teremos essa mesma força de vontade para inovar nesse mercado e gerar valor aos parceiros, com muito entretenimento aos fãs”, finaliza Kellerson.

A Fatal Model é a maior plataforma de anúncios para acompanhantes do Brasil. Desde 2016, tem como missão tornar o mercado mais seguro, saudável e rentável, promovendo o combate à discriminação e apoiando a rotina dos profissionais da área. Por meio da tecnologia, a empresa busca organizar e dignificar o setor, priorizando sempre a segurança e o bem-estar de anunciantes e consumidores.