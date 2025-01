SÃO PAULO

Saiba quem era o passageiro que morreu após cair da escada ao desembarcar de avião

Marco Antonio D’Amico foi sepultado nesta segunda (20)

Marco Antonio D’Amico, de 67 anos, morreu na noite do último domingo (19), após cair da escada de desembarque do avião em que viajava . Marco Antonio trabalhava como auditor fiscal na Delegacia Regional Tributária 8 (DRT 8), em São Paulo.

Além de auditor, D’Amico também fazia parte do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp), como representante da instituição. "Marco Antonio foi um exemplo de compromisso com o serviço público e com a categoria dos auditores fiscais, atuando com dedicação incansável para fortalecer a união e defender os interesses de todos nós. Ao longo de sua trajetória, conquistou o respeito e a admiração de seus colegas, deixando um legado que seguirá como inspiração para as futuras gerações", lamentou o sindicato em nota.