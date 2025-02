TRAGÉDIA

Saiba quem são as vítimas do acidente com ônibus de universitários em São Paulo

Veículo colidiu com um caminhão na noite de quinta-feira (20), na rodovia Waldir Canevari

Monique Lobo

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 15:55

Otávio, Raquel, Hugo, Lívia, Juliana, Pedro, Vinícius, Mariana, Matheus, Flávia, Caio e João Pedro (da esq. para a dir.) Crédito: Reprodução

As vítimas fatais do acidente envolvendo um ônibus com universitários e um caminhão, na noite de quinta-feira (20), na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), próximo a Ribeirão Preto (SP), têm entre 17 e 26 anos. O ônibus transportava cerca de 30 passageiros, a maioria estudantes universitários, e 12 pessoas morreram. O motorista do caminhão foi preso em flagrante.>

Quem são as vítimas fatais:>

Caio Felizardo da Silva, 26 anos

Flávia Mendes dos Santos, 24 anos

Hugo dos Santos Aliberte Dias, 19 anos

João Pedro Oliveira dos Reis, 19 anos

Juliana Neves Hespanhol, 20 anos

Lívia Tavares, 23 anos

Mariana Anastacio de Oliveira, não teve a idade divulgada

Matheus Jesus Eugenio dos Santos, 19 anos

Otávio Oliveira, 18 anos

Pedro Henrique Souza Saraiva, 17 anos

Raquel Laila Caldeira, 21 anos

Vinicius Nascimento dos Santos, 18 anos

Acidente >

Os estudantes cursavam a Universidade de Franca (Unifran) e estavam retornando da aula, Eles iam em direção ao município de São Joaquim da Barra, também em São Paulo, onde moravam, quando aconteceu a colisão. >

A universidade decretou luto oficial de três dias colocou o atendimento psicológico à disposição da comunidade. "É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia que nossos alunos tiveram seus sonhos interrompidos em um trágico acidente nesta madrugada. Neste momento, a Universidade está priorizando a acolhida de seus alunos e docentes, assim como dos familiares", informou a instituição em nota. >