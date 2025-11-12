SEGURANÇA MÁXIMA

Saiba quem são os sete chefes do tráfico do Comando Vermelho transferidos para presídios federais

Ao todo, os sete transferidos têm penas que somam quase 500 anos de prisão

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:07

Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais Crédito: Divulgação

Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho estão sendo transferidos para presídios federais nesta quarta-feira (12). Os criminosos, que estavam em Bangu 1, no Complexo de Gericinó, foram levados sob forte escolta do Grupamento de Intervenção Tática (GIT) para o Galeão, na Ilha do Governador, de onde embarcam para unidades de segurança máxima distribuídas pelo país. Os presos embarcaram em uma aeronave com destino ao presídio federal de Catanduvas, no Paraná. De lá, serão levados para os presídios federais de Mossoró, Brasília, Campo Grande e Porto Velho. A data da nova transferência ainda não foi divulgada. As informações são do G1 RJ.

Foram transferidos Roberto de Souza Brito, o Irmão Metralha, que atua no Complexo do Alemão; Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho, de Resende e é o administrador da "caixinha" do CV; Alexander de Jesus Carlos, o Choque ou Coroa, do Complexo do Alemão; Marco Antônio Pereira Firmino, o My Thor, do Morro Santo Amaro, que integra a comissão da facção; Fabrício de Melo de Jesus, o Bicinho, de Volta Redonda, que integra a comissão da facção; Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeça, da comunidade do Sabão, em Niterói, e Eliezer Miranda Joaquim, o Criam, que é chefe na Baixada Fluminense.

Ao menos 40 policiais do GIT foram mobilizados para a escolta dos traficantes até a pista. A partir daí, a guarda passou a ser de agentes da Polícia Federal. Ao todo, os sete transferidos têm penas que somam quase 500 anos de prisão. De acordo com informações da Secretaria Nacional de Políticas Penais, com a operação realizada nesta quarta-feira (12), o Rio de Janeiro passa a ser o estado com o maior número de presos sob custódia federal, totalizando 66 custodiados de alta periculosidade. Somente em 2025, 19 novas inclusões foram realizadas no Sistema Penitenciário Federal (SPF).

