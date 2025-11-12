Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem são os sete chefes do tráfico do Comando Vermelho transferidos para presídios federais

Ao todo, os sete transferidos têm penas que somam quase 500 anos de prisão

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:07

Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais Crédito: Divulgação

Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho estão sendo transferidos para presídios federais nesta quarta-feira (12). Os criminosos, que estavam em Bangu 1, no Complexo de Gericinó, foram levados sob forte escolta do Grupamento de Intervenção Tática (GIT) para o Galeão, na Ilha do Governador, de onde embarcam para unidades de segurança máxima distribuídas pelo país. Os presos embarcaram em uma aeronave com destino ao presídio federal de Catanduvas, no Paraná. De lá, serão levados para os presídios federais de Mossoró, Brasília, Campo Grande e Porto Velho. A data da nova transferência ainda não foi divulgada. As informações são do G1 RJ.

Veja quem são os sete chefes do CV que foram transferidos para unidades de segurança máxima

Roberto de Souza Brito, o Irmão Metralha por Reprodução
Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeça por Reprodução
Alexander de Jesus Carlos, o Choque ou Coroa por Repodução
Marco Antônio Pereira Firmino, o My Thor por Reprodução
Fabrício de Melo de Jesus, o Bicinho por Reprodução
Eliezer Miranda Joaquim, o Criam por Reprodução
1 de 6
Roberto de Souza Brito, o Irmão Metralha por Reprodução

Foram transferidos Roberto de Souza Brito, o Irmão Metralha, que atua no Complexo do Alemão; Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho, de Resende e é o administrador da "caixinha" do CV; Alexander de Jesus Carlos, o Choque ou Coroa, do Complexo do Alemão; Marco Antônio Pereira Firmino, o My Thor, do Morro Santo Amaro, que integra a comissão da facção; Fabrício de Melo de Jesus, o Bicinho, de Volta Redonda, que integra a comissão da facção; Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeça, da comunidade do Sabão, em Niterói, e Eliezer Miranda Joaquim, o Criam, que é chefe na Baixada Fluminense.

Ao menos 40 policiais do GIT foram mobilizados para a escolta dos traficantes até a pista. A partir daí, a guarda passou a ser de agentes da Polícia Federal. Ao todo, os sete transferidos têm penas que somam quase 500 anos de prisão. De acordo com informações da Secretaria Nacional de Políticas Penais, com a operação realizada nesta quarta-feira (12), o Rio de Janeiro passa a ser o estado com o maior número de presos sob custódia federal, totalizando 66 custodiados de alta periculosidade. Somente em 2025, 19 novas inclusões foram realizadas no Sistema Penitenciário Federal (SPF).

Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais

Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
1 de 11
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação

A operação foi autorizada pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em resposta aos ataques registrados no Grande Rio após a megaoperação nos Complexos do Alemão e Penha. De acordo com o governo fluminense, os presos integram a cúpula da facção, e a transferência faz parte de uma estratégia para enfraquecer a comunicação entre líderes e demais integrantes do grupo criminoso. A transferência atende a um pedido do Ministério da Justiça e da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, que apontaram risco de novos ataques caso os chefes permanecessem no sistema estadual.

Mais recentes

Imagem - Usuários do GOV.BR passarão a receber aviso sobre vencimento do passaporte

Usuários do GOV.BR passarão a receber aviso sobre vencimento do passaporte
Imagem - Operação para transferir chefes do Comando Vermelho teve escolta reforçada; veja

Operação para transferir chefes do Comando Vermelho teve escolta reforçada; veja
Imagem - Zulma flagra Dita e é surpreendida em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (12)

Zulma flagra Dita e é surpreendida em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (12)

MAIS LIDAS

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
01

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda
02

Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda

Imagem - Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá
03

Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
04

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha