RECEITA FEDERAL

Saiba quem tem direito à isenção do Imposto de Renda e como solicitá-la

Declarações podem ser feitas até dia 30 de maio

As regras para a declaração de Imposto de Renda de 2025 foram divulgadas na quarta-feira (12) pelo Ministério da Fazenda. Entre as mudanças está a alteração do valor limite para a obrigatoriedade da declaração, que passa a ser R$ 33.888. Na Bahia, mais de 1,8 milhão de pessoas devem declarar suas rendas. Confira abaixo quem tem direito à isenção do imposto. >