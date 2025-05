PENDURICALHOS

Salário de presidente de tribunal salta de R$ 42 mil para R$ 289 mil; entenda

Saiba quais foram os benefícios que fizeram os ganhos aumentarem em mais de 500%

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de maio de 2025 às 09:14

Salário de presidente de tribunal salta de R$ 42 mil para R$ 289 mil; entenda Crédito: Divulgação/TCE-SP

Decano do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), o Conselheiro Antonio Roque Citadini assumiu em fevereiro deste ano o cargo de Presidente do órgão. E já no primeiro mês à frente da presidência da casa ele teve ganhos totais de quase R$ 290 mil com a adição de novos penduricalhos pagos pelo tribunal. Salário líquido de Citadini em fevereiro foi de R$ 42.038,90, segundo folha de pagamento consultada pela reportagem do UOL. Com a adição dos benefícios e indenizações, que chegaram a R$ 247.286,34, o salário saltou 588,23%, indo para R$ 289.325,24. >

Roque Citadini assumiu pela sexta vez a presidência da Corte de Contas paulista. Desde 1988 no TCE, Citadini já presidiu a instituição em 1991, 1998, 2007, 2013 e 2019. Dessa vez, o que fez seus vencimentos saltarem em mais de 500% foram os benefícios: ATS (adicional por tempo de serviço), PAE (parcela autônoma de equivalência), licença compensatória e licença compensatória retroativa. Os ganhos também subiram por causa das indenizações, que chegaram ao total de R$ 61.821,59.>

No último mês, o presidente da corte recebeu R$ 251.014,48. Somados, indenizações e benefícios pagos a Citadini em abril foram de R$ 208.647,85. Só em licença compensatória e licença compensatória retroativa, o presidente recebeu R$ 92.732,38. Em abril, salário líquido de Citadini foi de R$ 42.366,63. Com os penduricalhos, houve um salto de 501,92% nos ganhos. No mesmo período do ano passado, o presidente da corte ganhou um total de R$ 53.363,41. O aumento de quase R$ 200 mil em um ano representa um total de 370,39%. As informações são do portal Uol.>

Até outubro de 2024, tribunal pagava apenas salário e indenizações. A partir de novembro, ATS, PAE e licença compensatória passaram a ser pagas também. Em fevereiro, houve a adição de licença compensatória retroativa aos conselheiros e outros membros da corte. Entre janeiro e abril do ano passado, Citadini não ganhou acima de R$ 100 mil em nenhum mês. Em março, por exemplo, seu ganho total foi R$ 40.124,18. No mês anterior, havia recebido mais que o dobro: R$ 98.802,20.>