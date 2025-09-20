Acesse sua conta
Seap nega princípio de AVC em Flordelis, mas defesa fala em risco de morte e pede transferência

Ex-deputada de 65 anos passou mal em Bangu; defesa alega problemas cardíacos e psiquiátricos e pressiona Justiça por internação fora do presídio

  Monique Lobo

  Estadão

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 16:50

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro negou que a ex-deputada federal Flordelis de Souza, de 65 anos, teria sofrido um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Segundo a pasta, ela foi atendida no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, na última quinta-feira (18), medicada por quadro de lombalgia e retornou à cela, onde está sob acompanhamento.

Flordelis passou mal na penitenciária onde cumpre pena pelo assassinato do marido, no Complexo de Bangu, zona oeste do Rio. A ex-parlamentar teria desmaiado e foi levada para o hospital penitenciário após se queixar de mal-estar e dores na região lombar.

A defesa, no entanto, sustenta que ela teve um princípio de AVC e pede sua transferência para um hospital particular, alegando risco de morte. Segundo a advogada Janira da Rocha, as informações repassadas pela família indicam a necessidade de transferência imediata.

"A intenção era transferir para um hospital particular, no entanto, a família nos informou que ela não teria mais o plano de saúde, que foi cancelado por falta de condições para pagá-lo. Assim, manteremos o pedido para que vá a uma unidade de saúde pública", disse a defensora ao Estadão.

Conforme Janira, o pedido foi encaminhado à Justiça ainda nesta sexta-feira (19). "A notícia que nos chegou é de que ela teve um início de AVC e que estaria em situação emergencial, mas a verdade é que, além disso, Flordelis acumula problemas cardíacos e sofre com problemas psiquiátricos gravíssimos, que fazem com que o próprio sistema lhe garanta o uso de várias medicações psiquiátricas controladas."

A advogada pondera que, diante de controvérsias sobre o real estado de saúde da detenta, seria mais racional e seguro que ela seja submetida a exames que atestem suas condições reais. "O Estado, como garantidor da segurança dentro do sistema, deverá garantir sua transferência para um hospital de médio porte que dê conta de esclarecer e tratar sua condição de saúde", afirma.

O namorado de Flordelis, Allan Soares, disse que a visitou na prisão e que ela estava muito prostrada. Ele espera que a Justiça permita a transferência para uma unidade fora do sistema prisional. "Ela está em uma situação delicada com crises frequentes. Se nada for feito, ela vai morrer na penitenciária", afirmou.

Em fevereiro, Flordelis escreveu uma carta à defensora relatando que havia adoecido na prisão. "Estou tendo desmaios, dores fortes. Minha saúde está se deteriorando a cada dia. Sinto que estou morrendo aqui dentro", dizia o documento, encaminhado à Justiça pela defesa. A peça também citava uma suposta insuficiência do atendimento médico no presídio.

Segundo a defesa, a ex-deputada sofre de depressão e crises de ansiedade. Ela faz uso de medicamentos de tarja preta e já havia registrado episódios de convulsões em outras ocasiões.

Cantora gospel e pastora, Flordelis foi deputada federal entre 2019 e 2021 pelo PSD, até ser cassada por quebra de decoro parlamentar. Ela cumpre pena de 50 anos de prisão por ser apontada como mandante do assassinato do marido, o também pastor Anderson do Carmo, morto em 2019. Dois filhos biológicos dela, Simone dos Santos Rodrigues e Flávio dos Santos Rodrigues, também foram condenados pelo crime.

