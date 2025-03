BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Senna Tower: prédio residencial mais alto do mundo terá apartamentos de R$ 200 milhões

O nome do empreendimento é uma homenagem ao icônico piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna

Carol Neves

Publicado em 18 de março de 2025 às 07:44

Senna Tower Crédito: Divulgação

Com preços que podem chegar a até R$ 200 milhões por apartamento, o Senna Tower, futuro arranha-céu de Balneário Camboriú , promete se tornar o maior edifício residencial do planeta. Com previsão de altura de 500 metros, a construção deve ser concluída em um prazo entre 7 e 10 anos. Apesar do longo tempo de obra, os 228 apartamentos e mansões suspensas já estão em fase de negociação, segundo informações da construtora responsável.

A estrutura do empreendimento contará com 18 mansões suspensas, variando entre 420 e 563 m², 204 apartamentos de até 400 m², 4 coberturas duplex de 600 m² e 2 mega coberturas triplex de 903 m². Além disso, o prédio terá 8 elevadores de ultravelocidade e um sistema Mass Damper, projetado para minimizar o balanço causado por ventos fortes. A construtora FG, responsável pelo projeto, também destacou que o edifício oferecerá uma série de comodidades, como piscinas, academia, centro de bem-estar, quadras, áreas de lazer e um observatório, com alguns espaços abertos ao público.>

Inicialmente, a previsão era de que a construção levaria 10 anos para ser finalizada. No entanto, com os avanços tecnológicos na área da construção civil, a expectativa foi reduzida para 7 anos. O nome do empreendimento é uma homenagem ao icônico piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, fruto de uma parceria entre a família do automobilista, a FG Empreendimentos e o Grupo Hang, proprietário da rede Havan.>

Lalalli Senna, sobrinha do piloto e uma das responsáveis pelo projeto, explicou a O Globo que o prédio foi concebido para refletir a trajetória de superação de Ayrton Senna, simbolizando a "Jornada do Herói" e a busca por superar limites. A ideia do empreendimento começou a ser desenvolvida em 2019.>