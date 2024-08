CRIME

Sequestrador de filha de Silvio Santos é preso novamente em São Paulo

A Polícia Civil prendeu um dos sequestradores de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, nesta quarta-feira (21). De acordo com Felipe Garraffa, do Brasil Urgente, Marcos Bezerra Santos foi capturado em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Ele responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As informações são da Band.