BROTAS

Ossada de Vanina: idosa crema restos da mãe no cemitério Jardim da Saudade

Moradora do bairro do Engenho Velho de Brotas, a idosa alega que recebeu do marido de sua prima uma caixa com a ossada de sua mãe. O caso ocorreu em frente a sua residência, no dia 23 de abril deste ano. De acordo com ela, a familiar também estava presente na ocasião e realizou falas racistas contra a aposentada. A sina dela virou caso de polícia e foi registrada na 6ª Delegacia (Galés) por destruição, subtração ou ocultação de cadáver.