Serial killer é acusada de forjar gravidez e depois matar o ex com milkshake envenenado

Universitária é acusada de ter matado quatro pessoas envenenadas

  • Perla Ribeiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:48

Crédito: Reprodução

Acusada de ter matado, pelo menos, quatro pessoas envenenadas, a estudante de Direito Ana Paula Velloso Fernandes, 36 anos, tem entre as suas vítimas um ex-namorado, o tunisiano Ryder Maheris, 21. De acordo com as investigações, Ana Paula e a irmã Roberta forjaram uma gravidez para pressionar o jovem a manter o relacionamento. Ao ser rejeitada, Ana Paula teria comprado um milkshake, adicionado veneno e levado até a casa dele. Ryder passou mal e morreu pouco depois. As informações são do jornal O Globo.

"A Ana Paula tenta ali, finge que está socorrendo ele. Ela chega a mandar um vídeo para a irmã, que tinha ciência também do plano criminoso. Logo depois, o Ryder vem a morrer", explica o delegado Halisson Ideião. Ana Paula e a irmã Roberta estão detidas. Em depoimento, Ana Paula confessou envolvimento nos crimes, mas negou o uso de veneno. A defesa das irmãs nega as acusações.

Ana Paula Veloso é acusada de matar quatro pessoas envenenadas

O Núcleo de Análise Comportamental do DHPP de São Paulo acompanha o caso, classificando Ana Paula como uma serial killer. Segundo a investigação, o padrão de comportamento, o prazer em matar e a indiferença à motivação são consistentes em todos os crimes atribuídos a ela, tornando-a um dos casos mais complexos de homicídio por envenenamento no estado. A defesa de Ana Paula afirma que ela apenas relatou os fatos à polícia e que a verdade será esclarecida ao final das investigações.

O Ministério Público de São Paulo afirmou que a universitária contou com o apoio da irmã gêmea e da filha de uma das vítimas para cometer quatro assassinatos entre janeiro e maio deste ano. Os crimes ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com a Promotoria, Ana Paula envenenou quatro pessoas: Marcelo Hari Fonseca e Maria Aparecida Rodrigues, em Guarulhos; Neil Corrêa da Silva, em Duque de Caxias (RJ); e o tunisiano Hayder Mhazres, na capital paulista. Todas as vítimas apresentaram sinais de intoxicação, como edemas pulmonares.

As investigações indicam que a irmã gêmea da estudante, Roberta Cristina Veloso Fernandes, participou de todos os homicídios, enquanto Michelle Paiva da Silva, de 43, filha de Neil, teria encomendado a morte do próprio pai por R$ 4 mil. As três foram presas pela Polícia Civil esse ano - Ana Paula em julho, Roberta em agosto e Michelle no início de outubro.

Segundo o Ministério Público, o objetivo das irmãs era obter dinheiro e bens das vítimas. “Além da gravidade em concreto das infrações cometidas ser indiscutível, bem como de estarmos diante de uma verdadeira serial killer”, escreveram os promotores Rodrigo Merli Antunes e Vania Caceres Stefanoni na denúncia. A Justiça aceitou o pedido do MP e tornou Ana Paula ré pelos quatro homicídios, determinando sua prisão preventiva. As outras duas envolvidas ainda não foram formalmente denunciadas, mas devem responder por participação nas mortes.

