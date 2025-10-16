Servidora afirma ser amante de prefeito do interior e denuncia primeira-dama por ameaça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:25
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), está no centro de uma polêmica, desta vez por motivos pessoais. Após ganhar repercussão nacional ao barrar a participação de Milly Lacombe em um festival literário por críticas ao conceito de “família tradicional”, o político anunciou nesta quarta-feira o fim de seu casamento com Sheila Thomaz, até então presidente do Fundo Social de Solidariedade do município.
A separação foi divulgada em nota oficial, na qual a prefeitura informou que “o prefeito Anderson Farias e Sheila Thomaz, de comum acordo, decidiram seguir caminhos pessoais distintos”. O texto acrescenta que “assuntos da vida privada não se confundem com as responsabilidades públicas”.
Confusão envolve prefeito e ex-primeira-dama
O comunicado, porém, veio à tona logo após a circulação, nas redes sociais, de um boletim de ocorrência registrado por uma servidora municipal que afirma ter sido amante do prefeito e vítima de ameaças por parte da então primeira-dama, segundo informação do portal da revista Veja.
De acordo com o registro policial, feito no fim de agosto, Milena, enfermeira concursada e diretora de uma unidade de saúde da cidade, relatou à Polícia Civil ter sido perseguida e insultada por Sheila Thomaz. “A declarante tem um relacionamento amoroso e a esposa dele, de nome Sheila Cristina Thomaz Ferreira, começou a prossegui-la, indo em seu local de trabalho para expor a declarante (...). Após isto, em um outro evento onde se encontraram, ela ainda a chamou de ‘puta’”, descreve o boletim.
O documento também aponta que Sheila teria feito “um dossiê com fatos inverídicos” para tentar provocar a demissão da servidora, além de enviar pessoas para fotografá-la em diferentes locais. Milena disse ainda se sentir “intimidada, ameaçada e perseguida”, afirmando temer por sua integridade física.
A Polícia Civil classificou o caso como “delito de autoria desconhecida”, uma vez que a denunciante não forneceu informações pessoais sobre Sheila. A investigação permanece aberta.
Enquanto isso, a Prefeitura reforçou em nota que Anderson Farias “seguirá exercendo normalmente suas funções, com foco na cidade, nas ações, obras e metas do Plano de Gestão”. Sheila, por sua vez, deixará o comando do Fundo Social “para se dedicar a projetos pessoais e profissionais”.
Afastamento de Milly
Em setembro, após pressão de vereadores e políticos de direita, o prefeito decidiu excluir a jornalista Milly Lacombe da programação da Festa Litero Musical.
Milly, que seria convidada da mesa de abertura ao lado de Xico Sá e Cuti, havia feito declarações sobre a “família tradicional” brasileira em um podcast, afirmando que ela seria produtora de neuroses e base do fascismo. Segundo Farias, as falas da jornalista seriam “irresponsáveis e inconsequentes”, e, por isso, ela não participará mais do evento. A decisão gerou a saída das curadoras do festival.