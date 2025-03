RANKING

Só bilionárias! Veja quem são as 10 mulheres mais ricas do Brasil

Patrimônios variam de R$ 5 bilhões a R$ 110 bilhões

Carol Neves

Publicado em 10 de março de 2025 às 09:00

Cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira Crédito: Reproduçaõ

A Forbes divulgou uma lista com as mulheres de maior patrimônio do Brasil, destacando suas trajetórias e fortunas. O levantamento revela uma redução no número de mulheres entre as pessoas mais ricas do país. Em 2023, eram 60 mulheres na lista de bilionários brasileiros, mas, no ano seguinte, esse número caiu para 48. A lista foi feita em agosto do ano passado, mas vale ser relembrada nesse momento do Mês da Mulher. >

Entre as 10 mulheres mais ricas do país, há tanto herdeiras quanto empreendedoras que construíram suas fortunas em setores como agronegócio e fintechs. Apesar dos valores impressionantes apresentados, o estudo chama atenção para a diminuição da participação feminina no ranking em comparação com o ano anterior.>

Confira o top 10:>

1) Vicky Sarfati Safra

Vicky é viúva do banqueiro Joseph Safra e nasceu na Grécia, vindo para o Brasil ainda pequena com a família. Safra, que morreu em dezembro de 2020, por muitos anos foi o banqueiro mais rico do mundo.>

Patrimônio: R$ 110,17 bilhões>

Origem: Banco Safra>

Idade: 72 anos>

2) Maria Helena Moraes Scripilliti

Maria Helena é filha caçula do fundador da Votorantim, o pernambucano José Ermírio de Moraes, morto em 1973. Até 2017, ela comandava a companhia da família ao lado dos irmão e de um cunhado.>

Patrimônio: R$ 23,81 bilhões>

Origem: Votorantim>

Idade: 94 anos>

3) Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

Bisneta do banqueiro Alfredo Egídio de Sousa Aranha, ela perdeu os pais em um acidente aéreo em 1982 e foi criada por uma tia. Atualmente, integra o conselho de administração do Itaú e lidera o Instituto Alana, uma organização sem fins lucrativos por ela fundada, dedicada a promover o desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade social.>

Patrimônio: R$ 9,18 bilhões>

Origem: Itaúsa>

Idade: 50 anos>

4) Cristina Helena Junqueira

Ela é cofundadora do Nubank e a primeira mulher no Brasil a se tornar bilionária por meio de uma fintech. Diferente da maioria das mulheres na lista de bilionários brasileiros, que constam no ranking por herança, ela aparece na lista pelo próprio trabalho. >

Patrimônio: R$ 8,61 bilhões>

Origem: Nubank>

Idade: 40 anos>

5) Neide Helena de Moraes

Ela é neta do pernambucano José Ermírio de Moraes (1900-1973), fundador da Votorantim, e sobrinha de Maria Helena, que ocupa o terceiro lugar na lista.>

Patrimônio: R$ 7,46 bilhões >

Origem: Votorantim>

Idade: 69 anos>

6) Anne Werninghaus

Ela é neta de Geraldo Werninghaus, um dos três fundadores da WEG. Apesar de ter sido a maior acionista individual da empresa, nunca atuou diretamente na companhia.>

Patrimônio: R$ 6,96 bilhões >

Origem: WEG>

Idade: 38 anos>

7) Vera Rechulski Santo Domingo

Ela é neta de Geraldo Werninghaus, um dos três fundadores da WEG. Apesar de ter sido a maior acionista individual da empresa, nunca atuou diretamente na companhia.>

Patrimônio: R$ 6,89 bilhões >

Origem: AB INBEV>

idade: 75 anos>

8) Lucia Borges Maggi

Junto com André Antônio Maggi (1927-2001), ela fundou as Semestes Maggi em 1977, empresa que deu origem ao gigante agrícola Amaggi. Com sede em Cuiabá, a companhia atua hoje em diversos setores, incluindo navegação, energia e produção de grãos em suas fazendas.>

Patrimônio: R$ 6,31 bilhões >

Origem: Amaggi>

Idade: 91 anos>

9) Maria Cristina Frias

Ela é filha do empresário Octávio Frias de Oliveira (1912-2007) e uma das herdeiras do grupo Folha da Manhã. Além de ter sido diretora de redação da Folha de S.Paulo, sua família adquiriu, em 2007, a BRPay, a primeira plataforma de pagamentos on-line do Brasil, que hoje é conhecida como PagSeguro.>

Patrimônio: R$ 6,31 bilhões >

Origem: PagSeguro>

Idade: 60 anos>

10) Marli Maggi Pissollo

Ela é filha de Lucia Amaggi, que fundou as Semestes Maggi em 1977 ao lado de André Antônio Maggi (1927-2001), empresa que deu origem ao gigante agrícola Amaggi.>

Patrimônio: R$ 5,47 bilhões >

Origem: Amaggi>