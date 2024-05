CRISE

Sobe para 31 número de cidades no Maranhão em situação de emergência

As famílias atingidas estão recebendo apoio nos municípios. segundo informou o órgão, que trabalha na retirada das pessoas de áreas de risco. O governo do Maranhão tem fornecido refeições por meio da rede de Restaurantes Populares.

Por meio de uma rede social, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, disse que não há nenhuma cidade do estado coberta por águas e que as dificuldades deste ano estão abaixo de outras vivenciadas.