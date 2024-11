CASO VIRALIZOU

Sobrinha do Tio Paulo, Erika de Souza começa a ser julgada nesta terça (12)

Audiência de instrução será no Rio

A audiência de instrução e julgamento de Erika de Souza Vieira Nunes, de 43 anos, acontece no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (12). Ela é acusada de levar o tio já morto a um banco para tentar sacar um empréstimo, em Bangu, no mês de abril do ano passado.