Sua saúde vai bem? Saiba quando fazer e tudo o que você precisa saber no check-up médico

Perla Ribeiro

Agência Einstein

Publicado em 4 de junho de 2025 às 08:49

Sua saúde vai bem? Às vezes o corpo fala, mas em outras situações, é só investigando que será possível descobrir doenças que agem, incialmente, de forma silenciosa. Especialistas alertam que, realizar um check-up anual é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças e garantir bem-estar a longo prazo. Mesmo sem sintomas aparentes, o corpo pode dar sinais silenciosos de que algo não vai bem, e apenas uma avaliação médica completa é capaz de identificar alterações precoces que, muitas vezes, passam despercebidas.

O check-up funciona como uma "revisão" do organismo e tem como principal objetivo fazer o diagnóstico precoce de doenças – entre elas as que são as principais causas de mortalidade no mundo, como as doenças cardiovasculares e os cânceres. Ainda que a pessoa esteja se sentindo bem, muitos problemas de saúde não apresentam sintomas em seus estágios iniciais. Pressão alta, diabetes, colesterol elevado e até certos tipos de câncer podem evoluir de forma silenciosa, sem causar sinais visíveis.

Com exames clínicos, laboratoriais e de imagem é possível avaliar o funcionamento dos principais sistemas do corpo e identificar os fatores de risco para essas doenças. Para um primeiro check-up, o médico de escolha pode ser um cardiologista ou um clínico geral. A partir dos resultados dos exames, o paciente pode ser encaminhado para outro especialista. "O check-up não é apenas uma consulta médica, ele inclui exames complementares. E quando for fazê-lo, é muito importante que o paciente não esteja com nenhuma condição aguda naquele momento, como algum quadro gripal ou em uso de antibióticos, por exemplo", explica a cardiologista referência técnica do check-up executivo do Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia, Juliana Tranjan de Oliveira Coragem.

Essa revisão anual é indicada para todas as pessoas: homens e mulheres, jovens e idosos. Entre os exames mais comuns solicitados pelos médicos estão o hemograma completo, glicemia, perfil lipídico, avaliação da função renal e hepática, exame de urina, eletrocardiograma, além da aferição da pressão arterial. Além disso, o índice de massa corporal (IMC), avaliações oftalmológicas, dermatológicas e até mesmo consultas odontológicas também podem fazer parte desse cuidado preventivo.

Diferença de gênero

É importante lembrar que as necessidades variam de pessoa para pessoa, especialmente quando consideramos idade, histórico familiar e gênero. Homens e mulheres, por exemplo, recebem cuidados diferentes e devem estar atentos a aspectos específicos da saúde. "No caso das mulheres, exames como o papanicolau [indicado a partir dos 25 anos ou do início da vida sexual], a mamografia a partir dos 40 anos e o ultrassom transvaginal são fundamentais para prevenir e detectar precocemente doenças ginecológicas e câncer de mama. Já os homens devem incluir no check-up a avaliação da próstata, por meio do exame de toque retal e da dosagem do PSA [antígeno prostático específico], principalmente a partir dos 45 anos ou antes, se houver histórico familiar da doença", disse a médica.

A avaliação hormonal, tanto em homens quanto em mulheres, também pode ser recomendada dependendo da faixa etária e de queixas como fadiga, alterações de humor ou libido. De acordo com o histórico e a faixa etária, o check-up pode incluir a realização da colonoscopia para investigação de câncer colorretal. "Durante o check-up, também fazemos avaliação do estilo de vida do paciente, prática de exercício físico, tipo de alimentação, bioimpedância e exames de fonoaudiologia para avaliar a acuidade auditiva", disse a especialista do Einstein.

Pacientes abaixo dessa faixa etária também devem passar no cardiologista – principalmente aqueles que fazem exercícios físicos, antes de iniciar a prática e durante a realização para fazer o seguimento adequado. "Lembre-se: prevenir é sempre mais eficaz e menos custoso do que tratar. Muitas doenças graves, como diabetes, hipertensão e certos tipos de câncer, podem ser evitadas ou controladas quando identificadas em estágios iniciais", frisou Fábio Freire José, médico clínico e diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM).

Apesar da recomendação do check-up anual, é importante estar atento a certos sinais do corpo que exigem cuidados imediatos. Perda de peso sem causa aparente, cansaço excessivo, dores persistentes, alterações intestinais ou urinárias, nódulos, sangramentos incomuns ou mudanças em sinais e pintas na pele devem ser investigados prontamente, mesmo fora da rotina anual de exames.>

O que não pode faltar:

⦁ Reúna informações sobre seu histórico médico: antes da consulta, o paciente deve listar os medicamentos que usa, quais são as suas condições prévias de saúde (incluindo cirurgias) e se informar sobre o histórico familiar de problemas de saúde. "Isso é de extrema importância para o seguimento adequado, principalmente, quando há histórico em familiares de primeiro grau, pois isso pode ter repercussão na saúde do paciente", alertou a cardiologista.

⦁ Separe exames anteriores: exames antigos funcionam como um "filme" da sua saúde, não apenas uma "fotografia" do momento atual. Eles permitem ao médico identificar tendências e padrões ao longo do tempo; detectar mudanças sutis que podem indicar o início de problemas; avaliar a eficácia de tratamentos ou mudanças no estilo de vida e estabelecer valores de referência pessoais (seu "normal" pode ser diferente do padrão).

Liste sintomas ou dúvidas recentes: durante a consulta do check-up, é importante que o paciente fale de sintomas, mesmo que pareçam pequenos ou aparentemente sem sentido. “Muitas doenças graves começam com sinais aparentemente insignificantes. O que pode parecer `bobagem` para você pode ser a peça que falta no quebra-cabeças da sua saúde”, alertou Freire José.

Entre os sintomas que merecem atenção estão mudanças na energia ou disposição; alterações no sono; pequenas mudanças no apetite ou peso; dores esquisitas ou em locais incomuns; mudanças na pele, cabelo ou unhas; alterações intestinais ou urinárias sutis; sensação de “não estar bem” sem conseguir explicar.

Ao perceber qualquer sintoma atípico, é importante documentar para não se esquecer de nada quando for à consulta. A sugestão é anotar em um caderno ou aplicativo nos dias que antecedem a consulta, descrevendo quando começou, a frequência e a intensidade. "É importante relatar o que melhora ou piora o sintoma. Sem minimizar ou dramatizar, seja objetivo e honesto", orientou Freire José.

⦁ Temas que devem ser abordados: lembre-se de falar sobre como é a sua rotina, sua alimentação, sobre a prática de exercícios físicos, consumo de álcool e tabaco, qualidade do sono e estresse. Outros fatores que não devem ser esquecidos é falar sobre a vida sexual (como disfunções ou mudanças na libido); ambiente de trabalho (exposição a produtos químicos, ruídos ou estresse ocupacional), histórico familiar e o uso regular de medicamentos. Tudo isso é importante para a análise do médico.

