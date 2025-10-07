Acesse sua conta
Supermercado é investigado por vender uvas com agrotóxico que não é permitido

Caso foi no Carrefour de Florianópolis

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:38

Uva
Uva Crédito: Shutterstock

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) abriu uma investigação para apurar o uso de substâncias agrotóxicas fora da conformidade em um supermercado de Florianópolis, capital de Santa Catarina. O inquérito tem como foco uma unidade do Carrefour, localizada no bairro Santa Mônica, após a detecção de um componente químico proibido em amostras de frutas vendidas no local. As informações são do portal NDMais.

O caso começou após uma análise feita pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), que identificou em uma amostra de uva a presença de um “componente agrotóxico não permitido” pela Anvisa. O material havia sido coletado em maio, mas o inquérito civil só foi instaurado no final de setembro.

Segundo o parecer técnico, o produto em questão foi fornecido pela empresa Kuara Comercial e Exportadora de Frutas Ltda. e continha o ingrediente ativo Clorpirifós Etílico, “não autorizado para a cultura, conforme a Instrução Normativa nº 346, de 20/2/2025”. O uso desse composto é permitido apenas em algumas culturas específicas, como banana, amendoim, grão-de-bico e tomate rasteiro, mas não em uvas.

A Cidasc destacou que as informações iniciais “demonstram possível violação às disposições do Código de Defesa do Consumidor”, reforçando que o objetivo da apuração é identificar “eventual irregularidade no comércio de alimentos de hortifrúti/vegetais” no supermercado investigado.

Em nota ao portal ND Mais, o Carrefour afirmou que “reitera seu compromisso com a segurança dos alimentos que comercializa e reforça que adota políticas rigorosas de controle de resíduos de agrotóxicos”. A rede acrescentou ainda que atua “em total observância com a legislação vigente e alinhada às melhores práticas do setor”.

