Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar', diz governador Tarcísio de Freitas

Por não beber álcool, governador fez uma brincadeira disse que iria se preocupar quando adulterassem refrigerante

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:59

Tarcísio de Freitas
Tarcísio de Freitas Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nessa segunda-feira, 6, que o problema de contaminação com metanol tem afetado bebidas destiladas caras, como uísques de marca (esses produtos que costumam rendem mais lucros para os criminosos). Por não ser adepto de bebidas alcoólicas, o governador fez uma brincadeira disse que iria se preocupar quando adulterassem refrigerantes.

"(...) Jack Daniel’s, Johnnie Walker (marcas de uísque), enfim, todas essas bebidas que são objeto de falsificação. Não vou me aventurar aqui nessa área, que não é a minha praia, está certo? No dia em que falsificarem Coca-Cola, eu vou me preocupar", disse ele em coletiva de imprensa, ao relatar uma conversa do governo com fabricantes de bebidas destiladas.

"Ainda bem que não chegaram nesse ponto. Coca-Cola, até aqui, não... E a minha é a normal", continuou.

Leia mais

Imagem - Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial

Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial

Imagem - Em SP, Tarcísio pressiona Motta por “anistia ampla” e ataca “tirania” de Moraes

Em SP, Tarcísio pressiona Motta por “anistia ampla” e ataca “tirania” de Moraes

Imagem - Tarcísio promete a aliados indulto a Bolsonaro se for eleito presidente em 2026

Tarcísio promete a aliados indulto a Bolsonaro se for eleito presidente em 2026

De acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda, o Brasil tem 17 casos de intoxicação por metanol confirmados - 15 deles em São Paulo - e outros 200 em investigação.

Na noite dessa segunda-feira, a prefeitura de São Bernardo do Campo, na região metropolitana da capital paulista, confirmou a morte cerebral de uma mulher de 30 anos que estava internada desde o fim de setembro. Os exames constataram a intoxicação por metanol.

O óbito de Bruna Araújo ainda não entrou no balanço da pasta, divulgado antes da confirmação da morte por parte da administração municipal.

Também nesta segunda, Tarcísio e o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciaram que a Polícia Civil identificou a presença de metanol em bebidas alcoólicas apreendidas em duas distribuidoras do Estado.

Elas estão na lista de 11 estabelecimentos - que também inclui bares, adegas e mercados - interditados sob a suspeita de comercializar bebida adulterada. Ao todo, 20 suspeitos de envolvimento na manipulação de bebidas foram presos esta semana, conforme o governo. Os detidos não teriam relação entre si e não se configuraram uma mesma quadrilha.

Tarcísio afirmou ainda que pretende ampliar o controle sobre o comércio de bebidas e as fiscalizações nos locais onde os produtos são distribuídos e vendidos. Ele destacou a criação de um programa de qualidade, com distribuições de selos de qualidade aos comerciantes, com o objetivo de dar maior segurança aos consumidores no momento da compra.

O governador destacou também que o Estado de São Paulo adquiriu 2,5 mil ampolas do antídoto utilizado no tratamento contra a contaminação e disse que os medicamentos já estão disponíveis para uso.

Mais recentes

Imagem - Jovem de 30 anos morre após tomar drinque 'batizado' com metanol

Jovem de 30 anos morre após tomar drinque 'batizado' com metanol
Imagem - Supermercado é investigado por vender uvas com agrotóxico que não é permitido

Supermercado é investigado por vender uvas com agrotóxico que não é permitido
Imagem - Servidor com salário de R$ 24 mil comprou Porsche de R$ 787 mil

Servidor com salário de R$ 24 mil comprou Porsche de R$ 787 mil

MAIS LIDAS

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
01

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba
02

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Imagem - Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca
03

Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca

Imagem - Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal
04

Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal