Suposto pai de santo é executado a tiros durante live; vídeo

Um homem que se apresentava como pai de santo foi morto a tiros enquanto fazia uma live em Caturaí, na Região Metropolitana de Goiânia. No vídeo é possível ouvir os disparos e o momento em que Itamar Jesus Silva, 29, deixa o campo de visão da câmera, que aparentemente cai.



Segundo o g1, o crime aconteceu na última terça-feira (1) e o suspeito do crime fugiu logo após os disparos. Segundo o Comando de Policiamento Especializado (CPE), o autor do crime morreu em confronto com a polícia pouco depois.