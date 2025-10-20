Acesse sua conta
Suruba dentro de cela: o que se sabe sobre policial que manteve relações sexuais com 5 presos

Ele está afastado das funções enquanto as investigações acontecem

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:43

Delegacia
Delegacia Crédito: Divulgação

A Corregedoria da Polícia Civil do Amazonas abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar denúncias contra um investigador da corporação. Ele está afastado das funções enquanto as investigações seguem em sigilo. Caso as acusações sejam confirmadas, o policial poderá responder por abuso de autoridade, crime sexual e improbidade administrativa. Até o momento, seu depoimento oficial ainda não foi colhido.

Onde aconteceu o caso da suruba na cela? 

Polícia investiga caso de policial que fez sexo com presos

O episódio teria ocorrido na 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Santa Isabel do Rio Negro, interior do estado. Segundo relatos, cinco detentos foram obrigados a manter relações sexuais com o investigador dentro de uma cela. Testemunhas afirmam que ele chegou à delegacia embriagado, depois de ter participado de uma festa, e estava armado durante o incidente.

Durante o ocorrido, os presos conseguiram tomar a arma do policial. No dia seguinte, eles se dirigiram ao chefe de polícia local para denunciar o abuso e devolver a arma.

Leia mais

Imagem - Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação

Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação

O que a polícia diz sobre o caso da suruba na cela?

Em nota oficial, a Polícia Civil do Amazonas informou que “as informações veiculadas estão sendo apuradas no município de São Gabriel da Cachoeira e o caso já foi devidamente encaminhado à Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas. A instituição também ressalta que o servidor foi afastado de suas funções e reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta.”

O caso segue sendo investigado na cidade de São Gabriel da Cachoeira, e a Corregedoria acompanha todas as diligências para esclarecer os fatos.

