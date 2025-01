RIO DE JANEIRO

'Surubão do Arpoador' vira quadro, enquanto polícia não consegue identificar envolvidos na orgia

Investigadores tentaram usar reconhecimento facial para chegar aos cerca de 30 homens que participam do ato sexual

Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 09:36

Surubão do Arpoador virou quadro Crédito: Reprodução

Enquanto as autoridades buscam identificar os responsáveis pelo ato de sexo ao ar livre ocorrido na virada do ano no Rio de Janeiro, o episódio conhecido como “surubão do Arpoador” ganhou uma interpretação artística. Após o escândalo ganhar notoriedade nas redes sociais, o artista visual Charlles Cunha, de 33 anos, natural de São Paulo, criou uma pintura que representa a cena.

A obra, intitulada “No Arpoador”, é uma pintura acrílica sobre tela de 30x20 centímetros. De acordo com o artista, a peça segue uma abordagem figurativa contemporânea, com influências de pintores modernos e do impressionismo. Ele revelou que a tela foi adquirida por R$ 1.600 por um casal gay brasileiro residente em Nova York, apenas um dia após ser concluída. As informações são do blog True Crime, de O Globo.

Segundo a reportagem, duas semanas após o flagrante da orgia envolvendo cerca de 30 homens na Pedra do Arpoador, a Polícia Civil ainda não conseguiu identificar nenhum dos participantes do ato, que aconteceu na noite do réveillon e se estendeu até o amanhecer.

Um vídeo foi encaminhado ao Instituto de Identificação Félix Pacheco, com a intenção de utilizar tecnologia de reconhecimento facial para identificar os envolvidos. No entanto, devido à baixa qualidade das imagens, o processo não obteve sucesso, dificultando a identificação dos responsáveis.